В Петербурге задержаны двое взяточников в сфере защиты прав потребителей

В Петербурге задержаны двое взяточников в сфере защиты прав потребителей
Решается мера пресечения. Фото: pixabay.com

В петербургской службе по надзору в сфере защиты прав потребителей зафиксировано получение взятки.

Заместитель начальника отдела надзора за продукцией службы и ее подчиненный получили взятку в размере 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. За это отдел не привлек его к административной ответственности за незаконную торговлю.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате выявления получения взятки, сотрудники экономической полиции задержали двух подозреваемых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. В настоящее время решается вопрос об избирании меры наказания.

Ранее GazetaSPb сообщала об абитуриенте, который решил миновать вступительные экзамены. Молодой человек заплатил своему преподавателю 60 тысяч рублей, а сам не явился на испытания.

взятка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь, Вода и Трубы 2019
В Петербурге задержаны двое взяточников в сфере защиты прав потребителей
Смольный назвал приоритеты развития железных дорог в Петербурге
Пьяный мужчина ударил ножом троих собутыльников, убив одного из них
Взятка на вступительных в Университете гражданской авиации закончилась судом
В центре Петербурга два «фотографа» с голубями ограбили ...
Пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом
Украинскую экономику измеряют бутербродами с колбасой