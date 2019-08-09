В Петербурге задержаны двое взяточников в сфере защиты прав потребителей

В петербургской службе по надзору в сфере защиты прав потребителей зафиксировано получение взятки.

Заместитель начальника отдела надзора за продукцией службы и ее подчиненный получили взятку в размере 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. За это отдел не привлек его к административной ответственности за незаконную торговлю.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате выявления получения взятки, сотрудники экономической полиции задержали двух подозреваемых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. В настоящее время решается вопрос об избирании меры наказания.

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