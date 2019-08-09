На камерах Павловского дворца замечено «нечто»

Небольшой огонек передвигается по залу, после чего исчезает, а потом вновь появляется. Фото: Instagram

Небольшой огонек передвигается по залу, после чего исчезает, а потом вновь появляется. Фото: Instagram

В Павловском дворце в Египетском зале камеры видео наблюдения зафиксировали сегодня ночью, 9 авгуcта, необычное явление. Необъяснимое запечатлено в вестибюле около часа ночи

Видеозапись сотрудники музея-заповедника опубликовали в своем аккаунте в Instagram. Под видео подписчиков попросили написать, что они думают насчет этого. На кадрах видно, что в зале неожиданно появляется светящееся пятно. Небольшой огонек передвигается по залу, после чего исчезает, а потом вновь появляется.

«Никто не может объяснить, что же попало в объектив!» — пишут сотрудники.

Аналогичных явлений ранее сотрудники не наблюдали. В настоящее время специалисты решают, чем могло быть вызвано двигающееся пятно в кадре.

Люди в комментариях пишут, что никакой мистики нет, пятно – это просто преломление света.

Ранее GazetaSPb сообщала о поимке убийцы в Павловском парке.