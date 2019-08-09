Новый маршрут свяжет «Цветной город» и «Новую Охту» с метро

Новый маршрут свяжет &#171;Цветной город&#187; и &#171;Новую Охту&#187; с метро
Первые автобусы отправятся в дорогу 14 августа. Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

Новый маршрут №193 обеспечит транспортную доступность жилых комплексов, связав их со станцией метро «Гражданский проспект», развлекательными и социальными объектами.

Трасса автобусного маршрута пройдёт от остановки «Проспект культуры» через Суздальский проспект, улицы Демьяна Бедного, Тимуровскую, Ушинского, проспект Просвещения, станцию метрополитена «Гражданский проспект», улицы Руставели и Токсовскую, Муринскую дорогу, Васнецовский проспект и завершится на конечной «Челябинская улица, дом 159».

До завершения строительства светофора на перекрёстке Муринской дороги и Пискарёвского проспекта, при движении в сторону «Цветного города» автобусы будут заезжать на Пискарёвский проспект, сообщает пресс-служба СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

Интервалы движения составят от 19 до 30 минут, первые автобусы начнут движение с «Проспекта культуры в 6 утра, от Челябинской улицы в 5:30. Последние — в 0:15 и 0:20 соответственно.

Маршрут откроется 14 августа.

Ранее GazetaSPb писала, что жителям Петербурга позволят выбрать единый цвет для городского транспорта.

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