Жители Петербурга выберут единый цвет общественного транспорта

Голосование на данный момент проходит на официальном сайте СПБ ГКУ «Организатор Перевозок».

«Единый цвет транспорта обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров – если он выделяется в потоке, другие участники дорожного движения стараются быть осторожнее. Это также помогает пассажирам заметить автобус издалека и ускорить шаг к остановке», — считают в компании.

На выбор предлагается четыре цвета: морской волны, речной воды, лазурный, напоминающий цвета футбольного клуба «Зенит», либо универсальный-белый. При этом жителям не возбраняется предложить организаторам свой вариант, который, возможно, также будет одобрен дизайнерами и включён в голосование.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала о том, что Япония использовала Олимпиаду-2020 для нового заявления о своих правах на Южные Курилы.