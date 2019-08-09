Жители Петербурга выберут единый цвет общественного транспорта

Жители Петербурга выберут единый цвет общественного транспорта
Выбрать можно из четырёх цветов, либо предложить свой вариант. Фото: orgp.spb.ru

Голосование на данный момент проходит на официальном сайте СПБ ГКУ «Организатор Перевозок».

«Единый цвет транспорта обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров – если он выделяется в потоке, другие участники дорожного движения стараются быть осторожнее. Это также помогает пассажирам заметить автобус издалека и ускорить шаг к остановке», — считают в компании.

На выбор предлагается четыре цвета: морской волны, речной воды, лазурный, напоминающий цвета футбольного клуба «Зенит», либо универсальный-белый. При этом жителям не возбраняется предложить организаторам свой вариант, который, возможно, также будет одобрен дизайнерами и включён в голосование.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала о том, что Япония использовала Олимпиаду-2020 для нового заявления о своих правах на Южные Курилы.

голосование организатор перевозок перевозки транспорт цвет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В столице России устроят соревнования по вождению автозаков
Что ждет книжных должников
Движение по Р-21 «Кола» перекроют 11 и 12 августа
Музей циркового искусства в Петербурге поздравили открытками из опилок
Операционная система Harmony OS заменит Android
Дикого гуся выловили из Фонтанки
Петербуржцу грозит до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей
Шестеро иранцев не смогли сбежать из России в Европу