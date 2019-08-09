Япония вновь заявила свои права на Курилы

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначены как часть территории Японии.

Карта, появившаяся на сайте грядущей олимпиады, указывает маршрут, по которому будет пронесён Олимпийский огонь. Однако, помимо этого, она стала предметом чисто политического высказывания: так, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи там изображены как часть префектуры Хоккайдо.

Депутаты российской Государственной думы уже заявили, что подобный жест является несовместимой с олимпийским духом провокацией и должен быть немедленно исправлен организаторами спортивного мероприятия.

Напомним, что Япония считает данные острова частью своей территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Тем не менее, по результатам Второй мировой войны острова отошли к СССР, с чем Япония до сих пор не согласна.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала, что Генпрокуратура России рассказала о намеренном поджоге лесов в Сибири.