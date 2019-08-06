Генпрокуратура рассказала о намеренных поджогах лесов в Сибири

Таким образом неизвестные пытались скрыть факт вырубки деревьев.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщает официальный представитель ведомство Александр Куренной, передают РИА Новости. Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов с целью скрыть вырубку деревьев как минимум в Иркутской области.

Также отмечается, что региональные власти предоставляли не совсем достоверную информацию о пожарах, что помешало федеральным властям вовремя отреагировать на инциденты.

Среди проблем, касающихся тушения пожаров, в ведомстве отметили волокиту, из-за которой вовремя не предпринимались необходимые меры по ликвидации огня.

Напоминаем, что на данный момент площадь пожаров в Сибири составляет 2,3 миллиона гектаров – в зоне задымления находятся 600 населенных пунктов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири.