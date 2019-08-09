Петербуржцу грозит до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей

Из оборота удалось вовремя изъять пять поддельных купюр в 2 тысячи.

Дело о сбыте фальшивых купюр, купленных петербуржцем в Интернете, идет в суд. Злоумышленник может получить до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей.

Житель Василеостровского района Петербурга купил в интернете поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом в 2 тысячи рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 9 августа. Он потратил деньги на продукты в пяти магазинах района. Всего из оборот изъяли пять поддельных купюр.

Петербуржец признал, что находился в тяжелой жизненной ситуации. Тем не менее уголовное дело о сбыте поддельных денег уже возбуждено и идет в суд. За тяжкое преступление мужчина может получить до 8 лет тюрьмы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что полиция Петербурга задержала молодого человека, который купил поддельные деньги через Даркнет.