Петербуржцу грозит до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей

Петербуржцу грозит до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей
Петербуржец потратил деньги на продукты в магазинах. Фото: pixabay.com

Из оборота удалось вовремя изъять пять поддельных купюр в 2 тысячи.

Дело о сбыте фальшивых купюр, купленных петербуржцем в Интернете, идет в суд. Злоумышленник может получить до 8 лет тюрьмы за ненастоящие 10 тысяч рублей.

Житель Василеостровского района Петербурга купил в интернете поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом в 2 тысячи рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 9 августа. Он потратил деньги на продукты в пяти магазинах района. Всего из оборот изъяли пять поддельных купюр.

Петербуржец признал, что находился в тяжелой жизненной ситуации. Тем не менее уголовное дело о сбыте поддельных денег уже возбуждено и идет в суд. За тяжкое преступление мужчина может получить до 8 лет тюрьмы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что полиция Петербурга задержала молодого человека, который купил поддельные деньги через Даркнет.

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