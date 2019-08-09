Музей циркового искусства в Петербурге поздравили открытками из опилок

Музей циркового искусства в Петербурге поздравили открытками из опилок
Гости принесли необычный подарок. Фото: vk.com/circusciniselli

Музей Циркового искусства в Санкт-Петербурге отметил 91 год со дня открытия. Днем ранее, 8 августа, гости принесли на торжество необычные подарки.

Подарочные открытки гости сделали из знакомого для персонала цирка материала – цирковых опилок. Как сообщает официальная группа цирка Чинизелли в социальной сети «ВКонтакте», такие подарки музею преподнесли специалисты туристической отрасли Петербурга.

Открытки получились нестандартными, зато каждая из них была яркой и запоминающейся. Творения музей оценил и назвал подарки невероятными.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что с Цирка на Фонтанке в Петербурге отлетел кусок фасада. В результате обрушения никто не пострадал. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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Музей циркового искусства в Петербурге поздравили открытками из опилок
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