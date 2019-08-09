В Петербурге был замечен разыскиваемый Орский маньяк

Маньяка в одной из передач с участием экстрасенсов. Фото: vk.com/megapolisonline

Маньяка в одной из передач с участием экстрасенсов. Фото: vk.com/megapolisonline

На Обуховской Обороны в Петербурге был замечен мужчина, похожий на разыскиваемого Орского маньяка. Мужчина походил не только внешне, но и вызвал подозрения из-за приставания к женщинам с детьми.

Со слов очевидца, женщина гуляла с коляской, когда к ней подошел подозрительный мужчина. Гражданин спокойно заявил, что она сделает все, что он скажет и, что жить им с ребенком осталось недолго.

Как сообщает «Комсомольская Правда», петербуржцы заметили мужчину в районе дома 119. Он был одет в спортивный костюм, кепку и очки. Очевидцы так же отметили сверкающие золотые зубы.

Петербуржцы видели маньяка в одной из передач с участием экстрасенсов, в результате чего без труда нашли информацию о нем. 62-летний мужчина находится в розыске с 2012 года, за помощь в поимке объявлено вознаграждение в 1 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала о статистике, которая выявила, где больше всего маньяков.