Фильм петербургского режиссера поборется на премии «Золотой глобус»

Фильм российского режиссера Владимира Аленикова «Странники терпенья» предложен от страны в список на премию «Золотой глобус».

Алеников снимал новый фильм по собственному роману и сценарию. Как сообщает «Ленфильм», по сюжету картина схожа с романом Джона Фаулза «Коллекционер». Однако по сценарию Аленикова, действие происходит в наши дни, а в роли главного героя выступает знаменитый, но в тоже время одинокий фотохудожник.

Мировая премьера фильма прошла в 2018 году в Монреале, где проводился Международный кинофестиваль. Картина была награждена и завершила кинопоказ. В Сочи на этом же фестивале Аленикова наградили призом «Лучший режиссер».

Ранее GazetaSPb сообщала, что лучшей драмой на фестивале «Золотой глобус» стала «Богемская рапсодия».