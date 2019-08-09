Пробка в Купчино собралась раньше обычного

Сегодня, 9 августа, вечерние пробки в Купчино начали собираться раньше обычного. В результате двух ДТП на Бухарестской улице проезд по ней почти заблокирован.

Первая авария случилась на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куна. Как сообщает «Петербургский дневник», в аварию около 6 часов вечера попал водитель скутера. Пострадавших нет, но на месте ДТП образовались заторы.

На другом участке дороги по улице Бухарестской также ранее произошло ДТП между автомобилями. Информации о пострадавших нет. Скорость потока на данном участке составляет не более 2 км в час.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, среди них были три несовершеннолетних. Авария случилась сегодня, 9 августа.