Капитан «Зенита» оценил новичка Малкома

Капитан &#171;Зенита&#187; оценил новичка Малкома
Фото: "Зенит"

Бранислав Иванович ждет от него результативных действий на поле.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем капитан петербургского клуба «Зенит» Бранислав Иванович рассказал в интервью изданию «Спорт Экспресс». Футболист поделился мнением о новичке Малкоме, заявив, что тот выглядит на тренировках отлично. Иванович отметил, что «сине-бело-голубой» хорошо владеет мячом, так что все ждут от него результативных действий на поле. Игрок пришел в «Зенит» всего лишь неделю назад, но уже выступал за команду.

Сам Малком признался, что ему нужно время, чтобы освоиться – понять новых коллег и привыкнуть к переменам. Иванович верит, что спустя время футболист сможет проявить себя и удивить болельщиков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма. Во время дебютного матча за «Зенит» бразилец Малком не заметил никаких проявлений расизма со стороны болельщиков, рассказала мать футболиста.

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