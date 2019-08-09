Выбрали самую популярный советский фильм на YouTube

Чаще всего люди смотрят лирическую комедию «Любовь и голуби».

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем сообщили на сайте киноконцерна. Фильм на площадку выложил «Мосфильм» в 2011 году – за восемь лет «Любовь и голуби» посмотрели 20 миллионов раз. Второе место по просмотрам занимает «Иван Васильевич меняет профессию», который набрал чуть меньше – 18,9 миллионов просмотров. Тройку лидеров замкнул «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» – он отстает от второго фильма на 900 тысяч просмотров, но еще все впереди.

Напоминаем, что комедия «Любовь и голуби» является одной из самых любимых у россиян. В 2017 году ее признали одним из самых популярных фильмов в России. В рейтинг попали также «Джентльмены удачи» и «Пес Барбос и необычный кросс».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTube. В январе текущего года эпизод внесли в книгу рекордов Гинесса, став самым просматриваемым мультсериалом на видеохостинге.