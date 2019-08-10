Радимов о поражении “Зенита-2” от “Барселоны”: “Три очка никому не дадут”

Тренер подчеркнул, что встречи такого уровня дают футболистам представление о объеме работы впереди.

Владислав Радимов прокомментировал поражение “Зенита-2” в матче с “Барселоной” U-19. Петербуржцы проиграли второй матч со счетом 1:4 9 августа.

Главный тренер высоко оценил юношескую команду “Барселоны” и заявил, что “Зенит-2” должен нарабатывать опыт именно в игре с командами такого уровня. Тогда они поймут, сколько им нужно работать, чтобы идти вверх — в том числе в “Зенит”, считает Радимов.

Радимов признал, что проигрывать всегда неприятно, но напомнил, что матч был товарищеским — “три очка никому не дадут”. Тренер подчеркнул, что Барселона приехала в гости, один матч проиграла, один выиграла.

Прошлую встречу команда Санкт-Петербурга выиграла со счетом 1:0. Пользователи соцсетей считают, что “Зенит-2” проиграл, потому что у него не было Антона Заболотного, который ушел в “Сочи”. Ранее GazetaSPb рассказала, почему игроки “Зенита” переходят в “Сочи”.