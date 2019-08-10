Медведев объяснил переход футболистов из “Зенита” в “Сочи”

Медведев объяснил переход футболистов из “Зенита” в “Сочи”
Медведев признал, что у клубов сложились хорошие отношения. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Новичок РПЛ интересуется хорошими игроками повсюду и готов предлагать за них адекватные суммы.

Александр Медведев объяснил почему футболисты “Зенита” отправляются в “Сочи”. В новом сезоне новичок РПЛ может получить от чемпиона России восемь игроков.

Гендиректор объяснил “Фонтанке”, что у “Зенита” и “Сочи сложились хорошие отношения, плюс южный клуб способен предлагать цены, адекватные рыночной ситуации. Медведев заявил, что “Сочи” некорректно называть “фарм-клубом” “Зенита” — футболисты уходят туда не на правах аренды. Гендиректор подчеркнул, что все трансферы совершаются с согласия игрока.

Дмитрий Рубашко, гендиректор “Сочи”, заявил изданию, что приход футболистов из “Зенита” можно назвать совпадением — клуб интересуется хорошими игроками повсюду.

Пока что в “Сочи» уже перешли Заболотный, Нобоа, Мостовой, Набиуллин, Полоз, Новосельцев и Цаллагов — возможно, скоро перейдет Мевля. “Зенит” стоит на первой строчке в таблице РПЛ, а “Сочи” на 15-ом, предпоследнем. Команды уже встречались в новом сезоне — петербуржцы победили со счетом 0:2.

Ранее GazetaSPb рассказала о реакции соцсетей на трансфер Заболотного.

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