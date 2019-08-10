Тренер “Барселоны” U-19 оценил “Зенит-2”

Вальдес считает, что матч мог сложиться иначе, если бы клуб Петербурга забил пенальти.

Виктор Вальдес рассказал, как “Барселона” U-19 подошла ко второму матчу с “Зенитом-2”. Тренер каталонцев считает, что клуб Санкт-Петербурга “находится на правильном пути”.

Вальес заявил, что первые 15 минут, когда “Зенит-2” активно атаковал, схемы “Барселоны” не работали. Каталонцы испытали новые наработки и это позволило ей больше забить — тренер признался, что недавно работает с командой и все еще изучает игроков.

Тренер каталонцев считает, что матч мог сложиться иначе, если бы “Зенит-2” реализовал заработанное пенальти. Один из игроков “Барселоны “ получил травму, что несколько омрачило выигрыш, признался Вальдес. Он добавил, что получил прекрасные впечатления от “Академии Зенита” и считает, что в клубе Петербурга играют талантливые и физически сильные игроки.

Второй товарищеский матч между “Зенитом” и “Барселоной” 9 августа завершился со счетом 1:4.

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