На Сенной загорелось заброшенное здание

На чердаке здания площадь пожара составляла 60 м2, а на первом этаже - 20 м2. Фото: vk.com/spb_today

На чердаке здания площадь пожара составляла 60 м2, а на первом этаже - 20 м2. Фото: vk.com/spb_today

В историческом здании на улице Ефимова в Петербурге произошел пожар вечером 10 августа.

В субботу вечером в доме 4 по улице Ефимова в Адмиралтейском районе загорелся мусор. Здание считается заброшенным. Очевидцы поделились фотографиями с места событий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи рассказали, что запах гари чувствуется даже около станции метро Технологический институт».

Согласно данным МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:25, спасатели прибыли на место через шесть минут. На чердаке здания площадь пожара составляла 60 м2, а на первом этаже — 20 м2.

На место приехали семь единиц техники и 32 сотрудника пожарной службы. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупный пожар в частном доме потушили в Мурино. Пожарные Санкт-Петербурга и Ленобласти сообща потушили крупный пожар в Мурино. Загорелся дом, площадь пожара достигла 120 м2.