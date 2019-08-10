Студентам не рекомендуют пользоваться «Википедией»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал учащимся не пользоваться «Википедией», поскольку в ней может содержаться непроверенная информация.

По словам замминистра, в материалы «Википедии» часто вносятся исправления, в том числе и заинтересованными лицами, по этой причине ее нельзя воспринимать как достоверный источник информации.

«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку. Потому что «Википедия» – это точно не проверенная информация», — приводит слова Волина РИА Новости.

«Википедия» — это общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Она переведена на многие языки мира. Русскоязычная «Википедия» появилась весной 2001 года. За день на ней появляется около 200-250 новых статей. Осенью 2018 года общее количество статей достигло 1,5 млн.

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