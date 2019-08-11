Петербург и Москва лидируют по количеству каршеринговых ДТП

Петербург и Москва лидируют по количеству каршеринговых ДТП
Пользователи Сети с удовольствием делятся происшествиями с каршеринговыми автомобиями. Фото: ДТП И ЧП -Москва

Всего таких ДТП с начала 2019 года произошло более двухсот.

Большинство происшествий произошло в Москве и Санкт-Петербурге — эти города также являются лидерами по популярности каршеринговых сервисов.

В ДТП с участием арендованных автомобилей погибло 10 и получили травмы 277 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Основная масса подобных ДТП это столкновения и наезды на пешеходов. Большая часть происшествий произошла по вине водителей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жители Петербурга рассказали о том, как водитель «Убер» сбил гусыню.

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