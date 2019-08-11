Гусыня не пережила встречу с Дальневосточным проспектом

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Петербурге. Его жертвой стала мать-гусыня, переводившая птенцов через дорогу.

Об инциденте сообщила группа «ДТП и ЧП» в социальной сети Вконтакте. Мнения пользователей по поводу произошедшего разделились.

«В чем трагедия? В том что сбивают сотни животных, бросающихся на дорогу где попало? Это издержки урбанизации и эволюции и вы сами живя в городе этому спрсобствуете. Кому жалко животных сбитых на дороге езжайте в лес или деревню и берегите их там. И кстати, прекратите жрать мясные продукты сделанные из убитых животных, умники», — считает Вадим Маслов.

Тем не менее, нашлись и те, кто резко осудил водителя за произошедшее. По мнению ряда пользователей, водитель, якобы работающий на агрегатор «Убер» мог пропустить животное, но не стал этого делать.

«Те, кто пишут «ну и что, что сбил». Этот *** завтра и вас также собьёт, вам это непонятно», — возмутился Иван Егорычев.

Судьба сбитого животного неизвестна.