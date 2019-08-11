Минздрав назвал причину 30% случаев ишемии и 25% — рака кишечника

Более 50% смертей в РФ связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: pixabay.com

Более 50% смертей в РФ связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: pixabay.com

Салагай предложил нормативы физической активности ВОЗ.

Около 30% случаев ишемии связаны с низкой физической активностью пациентов, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай. Четверть случаев рака кишечника и груди тоже связана с недостатком движения.

Салагай поздравил жителей РФ с Днем физкультурника в Facebook 10 августа. Он привел стандарты количества физической активности для разных возрастов от ВОЗ. Дети и подростки до 17 лет должны тратить по часу ежедневно на прогулки, спорт или активную работу. Людям от 18 до 54 рекомендуется от 150 минут легкой нагрузки в неделю или 1 час 15 минут серьезной нагрузки. Пожилым людям советуют заниматься упражнениями три раза в неделю.

Более 50% смертей в РФ связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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