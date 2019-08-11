Туктамышева показала “туктовоз”

Туктамышева показала “туктовоз”
Подписчики отметили чувство юмора спортсменки. Фото: скриншот Instagram

Петербургская фигуристка отдыхает в Италии.

Елизавета Туктамышева отдыхает в Италии. Петербургская фигуристка и мировая чемпионка показала, что такое “туктовоз”.

Туктамышева опубликовала в соцсети Instagram фотографию с повозкой, на которой лежит бочка, а сама она пытается куда-то ее увезти с улицы. Эту загадочную фотографию спортсменка и озаглавила словом “туктовоз”.

Подписчики фигуристки, которых сейчас набралось 155 тысяч, отмечают чувство юмора девушки и предполагают, что с помощью телеги с бочкой можно накачать ягодицы.

Сейчас в расписании турниров по фигурного катанию наступил перерыв — ближайшие соревнования пройдут только в сентябре. Пока что спортсмены тренируются или, как Туктамышева, отдыхают после тяжелого года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Загитова подарила Синдзо Абэ плюшевую собаку.

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