Загитова подарила Синдзо Абэ плюшевую собаку

Загитова подарила Синдзо Абэ плюшевую собаку
Алина Загитова и Масару. Фото: https://www.instagram.com/azagitova

Премьер-министр Японии пошутил, что игрушка заменит ему живую акито-ину.

Алина Загитова при встрече с Синдзо Абэ подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку — собаку акита-ину.

Два года назад Абэ подарил Загитовой настоящую акита-ину по имени Масару. Премьер выразил надежду, что собака вернется в Японию, но Загитова призналась, что Масару не любит летать, передает ТАСС 24 июля. Абэ пообещал обсудить с коллегами возможность перевезти собаку в салоне, а не в багаже.

Премьер пошутил, что подарок Загитовой заменит ему Масару.

Алина Загитова победила в чемпионате мира по фигурному катанию в Японии в 2019 году. Сейчас ей 17 лет. Загитова получила собаку от префектуры Акита после завоевания золота на ОИ-2018 в Корее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Загитову раскритиковали за выход на “Прямую линию” с Путиным.

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