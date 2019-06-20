Загитову раскритиковали за поход на «Прямую линию» с Путиным

Девушка выложила фотографию, а в ответ получила кучу негативных комментариев.

Снимок появился в Instagram-аккаунте российской фигуристки 20 июня. На нем Алина Загитова в красивом деловом костюме стоит в студии «Прямой линии». В посте девушка написала, что «более 4 часов шло общение населения с президентом». Известно, что девушка не смогли задать вопрос, но, видимо, не очень расстроилась.

Зато негодовали подписчики фигуристки, которым не понравилось, что их любимая спортсменка ходила на мероприятие, где был Владимир Путин.

«Вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране»,

— написал один из пользователей.

Спустя какое-то время, начитавшись негатива в комментариях, Загитова удалила фотографию, но ее успели репостнуть в один из фанатских аккаунтов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике.