Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике

Где и с кем отдыхает чемпионка - пока неизвестно. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Где и с кем отдыхает чемпионка - пока неизвестно. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Через неделю спортсменка отпразднует свое 17-летие.

Российская фигуристка Алина Загитова отдыхает на море — и решила рассказать об этом подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию в купальнике в субботу 11 мая. Пока неизвестно, где и с кем отдыхает олимпийская чемпионка.

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Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Загитова родом из Ижевска — сейчас чемпионке мира исполнилось только 16 лет. Через неделю 18 мая она отпразднует 17-летие. Загитова одержала победу на чемпионате мира в Японии в этом году. Сейчас она является единственной спортсменкой России, взявшей все титулы в мировом фигурном катании.

Пользователи Instagram в большинстве восторженно отреагировали на фотографии Загитовой и пожелали ей набираться сил к следующему сезону.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Евгения Медведева надела розовый латексный костюм и объявила конкурс на самый жесткий комментарий.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике
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