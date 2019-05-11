Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике

Где и с кем отдыхает чемпионка - пока неизвестно. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Где и с кем отдыхает чемпионка - пока неизвестно. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Через неделю спортсменка отпразднует свое 17-летие.

Российская фигуристка Алина Загитова отдыхает на море — и решила рассказать об этом подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию в купальнике в субботу 11 мая. Пока неизвестно, где и с кем отдыхает олимпийская чемпионка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 11 Май 2019 в 4:36 PDT

Загитова родом из Ижевска — сейчас чемпионке мира исполнилось только 16 лет. Через неделю 18 мая она отпразднует 17-летие. Загитова одержала победу на чемпионате мира в Японии в этом году. Сейчас она является единственной спортсменкой России, взявшей все титулы в мировом фигурном катании.

Пользователи Instagram в большинстве восторженно отреагировали на фотографии Загитовой и пожелали ей набираться сил к следующему сезону.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Евгения Медведева надела розовый латексный костюм и объявила конкурс на самый жесткий комментарий.