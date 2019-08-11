Собчак прокомментировала крещение в гатчинской церкви

Собчак прокомментировала крещение в гатчинской церкви
Собчак попросила больше не интересоваться крестинами сына. Фото: Instagram xenia_sobchak

На распространившееся в социальных сетях видео с крещения в Гатчинской церкви отреагировала политик и телеведущая Ксения Собчак. Жестокое обращение служителя церкви в отношении ребенка Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш», — пишет бывший кандидат в президенты.

Телеведущая также заявила, чтобы о крещении ее сына Платона вопросов больше не поступало.

Видео о жестоком обращении с ребенком распространилось в воскресение, 11 августа. Священник Мариенбургской церкви грубо обращался с ним и резко окунал в воду, ребенок громко кричал.

Ранее в GazetaSpb сообщали, что священника Фотия Нечепоренко, который крестил ребенка на распространившемся в Сети видео, отстранили от проведения богослужений и таинств.

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