Психолог назвала способы борьбы с кризисом среднего возраста

Психолог назвала способы борьбы с кризисом среднего возраста
Мужчинам и женщинам требуется наличие в жизни физических и эмоциональных всплесков. Фото: pixabay.com

Психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала, какие способы являются лучшими в преодолении кризиса среднего возраста.

Мужчинам и женщинам, как считает Шапиро, требуется наличие в жизни физических и эмоциональных всплесков.

Для представителей мужского пола это могут быть хозяйственные дела, либо занятия спортом, так как они повысят эмоциональный тонус.

«Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», — заявила психолог, ее цитирует АГН «Москва».

Женщинам необходимо научиться не только реализовывать свои жизненные интересы, но и контролировать их. Начать можно с элементарного списка своих дел, сопоставляя «хочу» и «должна». Будет отлично, если большая часть из них совпадет.

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