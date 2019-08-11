Специалист рассказала, как защитить банковскую карту от мошенников

В настоящее время мошенники используют приложения, благодаря которым могут маскироваться под номера кредитных организаций. Как отличить мошенников от настоящих сотрудников финансовых организаций рассказала Ирина Поздеева, начальник управления платежных систем и расчетов Северо-Западного главного управления Банка России.

Специалист отмечает, что нужно быть всегда начеку. Мошенники входят в роль, используют термины, переводят абонента на другую линию, а иногда называют личные данные человека, которые берут из социальных сетей.

При поступлении звонков, которые связаны с операциями по карте, счету, следует оборвать разговор и перезвонить по номеру, который указан на карте. Таким образом можно убедиться, звонит реальный сотрудник или мошенник.

Начальник управления также указала, что не стоит перезванивать на пропущенные номера из банков или других организаций, они сами перезвонят в случае необходимости. А также напомнила, что никому нельзя сообщать реквизиты платежной карты.

За прошлый год по данным экспертов в Санкт-Петербурге зафиксировано более 6 700 случаев махинаций с банковскими картами.

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