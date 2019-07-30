Петербургские роддома перейдут на электронные карты до конца года

Данная возможность появится во всех детских поликлиниках города в следующем году. Фото: pixabay

Данная возможность появится во всех детских поликлиниках города в следующем году. Фото: pixabay

Все родильные дома в Петербурге смогут заводить электронные карты на своих пациентов в этом году.

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил об этом на совещании в Смольном 29 июня, пишет «ПД».

Лисовец добавил, что данная возможность появится во всех детских поликлиниках города в следующем году. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, в свою очередь отметил, что процесс по переходу медучреждений на электронные карты необходимо брать на особый контроль.

На данный момент 51 поликлиника переведена на бережливый формат, из которых 37 детские, в течение этого года буду переведены все, рассказывает председатель комитета.

Он также пояснил, что после нововведений в «бережливых» поликлиниках время ожидания приема сокращается до 3 минут в регистратуре и до 2-3 минут на прием ко врачу. Потоки больных и здоровых детей разводятся. Время на ожидание сдачи анализов уменьшается. Эффективность использование медоборудования увеличивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нововведения в петербургские поликлиники введут досрочно.