Нововведения в петербургские поликлиники введут досрочно

До конца 2019 года на данную систему перейдут все оставшиеся детские и 35 взрослых медучреждений. Фото: pixabay

До конца 2019 года на данную систему перейдут все оставшиеся детские и 35 взрослых медучреждений. Фото: pixabay

Российские поликлиники должны перейти на формат «бережливой поликлиники» к 2021 году, но в Смольном заявили, что в Петербурге этот вопрос решится досрочно.

В пресс-службе Смольного заявили, что полностью перейти на нововведения «бережливой поликлиники» учреждения на территории РФ должны только к концу 2021 года, но оказалось, что в Северной столице этот вопрос решают досрочно.

Принципы «бережливой поликлиники» внедрили уже в 51 медицинском учреждении, их них 37 детских и 14 взрослых. До конца 2019 года на данную систему перейдут все оставшиеся детские и 35 взрослых медучреждений.

Новый формат внедряют в поликлиники города для того, что бы сократить время проведенное в очередях и упростить запись на прием к специалисту. Кроме того, новая систем позволит сделать более простым процесс получения справок и рецептов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2021 году все поликлиники Петербурга перейдут на новые стандарты. В Петербурге до конца 2021 года все 75 детских поликлиник и 35 взрослых будут переведены на новые рабочие стандарты.