В 2021 году все поликлиники Петербурга перейдут на новые стандарты

Беглов добавил, что важным моментом является экономия времени для детей до семи лет. Фото: pixabay

Беглов добавил, что важным моментом является экономия времени для детей до семи лет. Фото: pixabay

Все детские поликлиники и 35 взрослых станут «бережливыми» до конца текущего года.

В Петербурге до конца 2021 года все 75 детских поликлиник и 35 взрослых будут переведены на новые рабочие стандарты. Дети не должны ждать врача более трех минут, а взрослые — пяти.

Об этом рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд». Он указал, что в поликлиниках должны разделять пациентов на тех, кто болен и ждет медицинской помощи, и на тех, кто пришел получить справку или задать вопрос. Беглов добавил, что важным моментом является экономия времени для детей до семи лет.

Глава города подчеркнул, что к концу следующего года сотрудники всех петербургских поликлиник смогут работать по «бережливым стандартам», причем реализация данного проекта будет первой в России. Во второй половине 2021 года все поликлиники города также начнут использовать на практике электронные медкарты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербуржцев к 2021 году переведут на электронные медкарты.