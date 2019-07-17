Петербуржцев к 2021 году переведут на электронные медкарты

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

К 2021 году население Петербурга перейдет на электронные амбулаторные карты. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

«Мы начали внедрение электронной медицинской карты с детей, а к 2021 на нее переведут всех взрослых», — сказал он.

Сейчас доступ к электронным амбулаторным картам имеют пользователи «Единой карты петербуржца».

Беглов напомнил, что в Петербурге продолжается работа над проектом «Бережливые поликлиники». Нововведением станут дополнительные компьютеры для медсестер и централизованный диспетчерский центр. Он позволит контролировать расходование энергоресурсов и регулировать температурный режим в поликлиниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге построят новые высокотехнологичные медицинские центры. Они позволят решить проблему нехватки поликлиник в городе, подчеркнул Беглов.

александр беглов бережливая поликлиника новости спб поликлиника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине три медцентра оказались недоступны для инвалидов
Водителей лишили грузовиков за сброс отходов на незаконную свалку на Советском
Беглов: организаторы незаконных свалок могут стать фигурантами уголовных дел
Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в проблемных округах
В Петербурге задержали росгвардейцев по подозрению в подбрасывании наркотиков
Ригони переходит из «Зенита» в «Самподрию»
Петербуржцев к 2021 году переведут на электронные медкарты
Пострадавшим от наводнения в Иркутске уже выплатили более 162 млн