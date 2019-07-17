Петербуржцев к 2021 году переведут на электронные медкарты

К 2021 году население Петербурга перейдет на электронные амбулаторные карты. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

«Мы начали внедрение электронной медицинской карты с детей, а к 2021 на нее переведут всех взрослых», — сказал он.

Сейчас доступ к электронным амбулаторным картам имеют пользователи «Единой карты петербуржца».

Беглов напомнил, что в Петербурге продолжается работа над проектом «Бережливые поликлиники». Нововведением станут дополнительные компьютеры для медсестер и централизованный диспетчерский центр. Он позволит контролировать расходование энергоресурсов и регулировать температурный режим в поликлиниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге построят новые высокотехнологичные медицинские центры. Они позволят решить проблему нехватки поликлиник в городе, подчеркнул Беглов.