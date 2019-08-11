По поставкам СПГ в Европу Россия на втором месте

В правительстве заявили, что по поставкам сжиженного природного газа в Европу Россия стоит на второй строчке, уступая первую Катару.

Специалисты высказались, что ожидают от России в настоящем году сохранения прошлогоднего показателя по поставкам трубопроводного газа в Европу. В 2018 он стал рекордным.

Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько «РИА Новости», сохранению показателя способствуют созданные на рынке условия.

Приходько также заявил, что Россия является надежным и крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Евроопу. За 2018 год поставки отечественного трубопроводного газа на рынок Европы составили 201,9 миллиарда кубометров, что стало рекордом.

Ранее в GazetaSpb сообщали, что японцы купили у компании «Новатэк» 10% в «Арктик СПГ — 2».