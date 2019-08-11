На Светлановском проспекте ночью горела квартира

На Светлановском проспекте ночью горела квартира
В устранении огня были задействованы 15 сотрудников. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Санкт-Петербурга в первом часу ночи пожарные выехали тушить возгорание.

Пожар случился ночью в воскресенье, 12 августа. Сигнал о возгорании в одной из квартир дома No52 по Светлановскому проспекту поступило в отдел 0:17. В 1:02 пожар был полностью потушен.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в двухкомнатной квартире сильно обгорела обстановка. В устранении огня были задействованы 15 сотрудников и 3 единицы техники.

Причины возгорания и информация о пострадавших неизвестны.

Ранее в GazetaSpb сообщали о пожаре на Софийской улице. Тушить пожар прибыли три единицы пожарной техники, а также машины реанимации и полиции. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». На прикрепленных фото огня не видно.

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