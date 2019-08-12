Ушла из жизни литературный критик Елена Макеенко

В возрасте 32 лет скончалась литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко.

«Лена Макеенко умерла. Бедная, милая Лена. Царствие ей небесное», — написал журналист Юрий Сапрыкин на своей странице в Facebook.

Макеенко болела раком. Весной она рассказывала на своей странице в Facebook, что в январе закончился курс химиотерапии, но она не помогла — опухоль перестала уменьшаться в размере. Однако, она не переставала надеяться на прогресс в науке.

Елена Макеенко была сооснователем и соредактором онлайн-журнала Siburbia. Ей приходилось сотрудничать с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Кроме того, она вела обзор современной русской литературы на сайте «Горький».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умерла писательница, получившая Нобелевскую премию.