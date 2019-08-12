На премии Teen Choice Awards Тейлор Свифт получила звание «Иконы»

На премии Teen Choice Awards Тейлор Свифт получила звание &#171;Иконы&#187;
16 августа выйдет новая песня исполнительницы. Фото: Instagram taylorswift

Церемония вручения наград Teen Choice Awards прошла днем ранее, 11 августа, в Лос-Анджелисе. По традиции мероприятия, проводимого телеканалом Fox, подростки из Америки определили «топ» фильмов и сериалов за ушедший год.

На воскресной церемонии присутствовали Джессика Альба, Зендая, Роберт Дауни-младший, Джек Блэк, Тейлор Свифт и другие знаменитости.

Американской исполнительнице Тейлор Свифт вручили награду. Кантри-поп-исполнительница получила звание «Иконы». Она также рассказала, что 16 августа выйдет ее новая песня.

Традиционными наградами церемонии являются доски для серфинга. Их получили актеры фильмов «Мстители: Финал»,»Аладдин», «Готэм» и другие. Также были отмечены «Безумно богатые азиаты», «Идеальное свидание», «Ривердэйл», «После», «Сумеречные охотники», «Сверхъестественное» и «Теория большого взрыва».

Ранее GazetaSPb сообщала о церемонии в Санкт-Петербурге. Награждались лауреаты премии «Балтийская звезда.

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