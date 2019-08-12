В ресторанах Петербурга набирает популярность формат

В ресторанах Петербурга набирает популярность формат
Само понятие Fast casual размыто в понимании россиян. Фото: pixabay.com

В Северной столице холдинг ресторанов Italy Group собирается развивать заведения в формате fast casual. Специалисты уверены, что в Петербурге увеличивается спрос на данные рестораны.

В настоящее время у холдинга в новом формате работают уже ресторан на Коломяжском проспекте и Невском. До конца 2020 года Italy Group планирует открыть еще как минимум три ресторана.

Как пишет РБК, fast casual известен скоростью подачи, качеством пищи, а также доступной стоимостью.

Специалист также отмечает, что само название fast casual довольно размыто в понимании россиян. Однако его популярность будет расти, ведь клиенты ценят скорость приготовления блюд и хорошее качество еды.

Ранее GazetaSPb сообщала о закрытии уличных ресторанов и изъятии у них мебели.

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В ресторанах Петербурга набирает популярность формат
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