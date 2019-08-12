Джордж Мартин получил подарок от якутских фанатов «Игры престолов»

Джордж Мартин получил подарок от якутских фанатов &#171;Игры престолов&#187;
Фото: скриншот / https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=ZkTcxhbYqqI

Они передали писателю статуэтку Джона Сноу ручной работы.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем рассказала участница акции Жанна Ушканова в своем Instagram-аккаунте. Якутские активисты решили выдать Джорджу Мартину народного «Оскара», для этого они собрали почти полтора килограмма серебра и золота. Основная часть «Джона Сноу» отлита из серебра – он держит в руках меч из «драконьего стекла». На статуэтку нанесли гравировку: «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

Подарок смогли передать по принципу «шести рукопожатий». В итоге он оказался у помощницы писателя, которая передала благодарность от Джорджа Мартина и его автографы для якутских фанатов.

«Всем участникам команды он подписал заранее их фотографии и обещал снять благодарственное видео, как только получит Эллэя»,

— рассказала девушка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Игра престолов» собрала рекордное количество номинаций на Эмми.

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Джордж Мартин получил подарок от якутских фанатов «Игры престолов»
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