Джордж Мартин получил подарок от якутских фанатов «Игры престолов»

Они передали писателю статуэтку Джона Сноу ручной работы.
Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем рассказала участница акции Жанна Ушканова в своем Instagram-аккаунте. Якутские активисты решили выдать Джорджу Мартину народного «Оскара», для этого они собрали почти полтора килограмма серебра и золота. Основная часть «Джона Сноу» отлита из серебра – он держит в руках меч из «драконьего стекла». На статуэтку нанесли гравировку: «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».
Подарок смогли передать по принципу «шести рукопожатий». В итоге он оказался у помощницы писателя, которая передала благодарность от Джорджа Мартина и его автографы для якутских фанатов.
«Всем участникам команды он подписал заранее их фотографии и обещал снять благодарственное видео, как только получит Эллэя»,
— рассказала девушка.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Игра престолов» собрала рекордное количество номинаций на Эмми.