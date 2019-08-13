Пожарные разобрали сгоревший дом в Зеленогорске

Пожарные разобрали сгоревший дом в Зеленогорске
Пожар потушили только к 01:41. Фото: pixabay.com

Размеры постройки, покрытой шифером, составляли 8 м на 9 м.

Нежилой дом сгорел в Зеленогорске. Пожарные потушили и разобрали постройку.

Сообщение о пожаре в Курортном районе Петербурга поступило в 22:36 вечером в понедельник, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 13 августа. На Спортивной улице Зеленогорска загорелся рубленый дом, покрытый шифером. Его размеры составляли 8 м на 9 м.

Пожар потушили только к 01:41. Пострадавших при происшествии не было. Спасатели МЧС Санкт-Петербурга разобрали постройку. На вызов приехали две машины МЧС и 9 спасателей. Это единственный пожар, который произошел в Санкт-Петербурге за последние 24 часа. Пожароопасность в прогнозе на вторник оценили на класс 2.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на улице Печатника Григорьева вчера снова горело нежилое здание.

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