В Санкт-Петербурге пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз для компаний малого и среднего бизнеса

14 августа в Санкт-Петербурге состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке администрации Ленинградской области проводит семинар на тему: «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках» в соответствии с Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Ленинградской области (в т.ч. ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети») представителей электронных торговых площадок.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется

1. Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок. 2. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП. 3. Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Ленинградской области в закупках крупнейших государственных корпораций. 4. Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие:

• Представители администрации Ленинградской области. • АО «Корпорация МСП». • Крупнейшие заказчики региона. • Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок. • Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет: Точка Кипения (г. Санкт-Петербург, просп. Медиков, д. 3, корп. 5), начало регистрации в 9:00, начало семинара в 10:00

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.