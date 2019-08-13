МКБ автоматизировал принятие решений по кредитам

Процент решений, принятых автоматически, увеличился с 59% до 73% с начала 2019 года. Фото: pixabay.com

Процент решений, принятых автоматически, увеличился с 59% до 73% с начала 2019 года. Фото: pixabay.com

МКБ (Московский кредитный банк) провел автоматизацию принятия решений в андеррайтинге клиентов — физических лиц на потребительский кредит.

В результате пилота процент решений, принятых автоматически, увеличился с 59% до 73% с начала 2019 года.

Благодаря новому решению было сокращено время принятия решения и оптимизированы операционные расходы. В настоящий момент в сегменте до 250 тысяч рублей (средний размер потребительского кредита по рынку РФ) срок принятия решения составляет 3 минуты для 95% заявок. Операционные затраты снизились на 1,5 млн рублей в месяц.

«Мы продолжим развитие автоматизации кредитных процессов, и в планах на осень 2019 года у нас заложено увеличение доли автоматических решений по кредитным картам на 10% и внедрение модели алгоритмизации ручного принятия решений. Таким образом, мы обеспечим оперативное принятие решений по стандартным сделкам, увеличив объем выдачи нецелевых кредитов на 5%»,

— прокомментировал Рустам Идрисов, директор департамента розничного кредитования МКБ.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.