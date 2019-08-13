В кафе на проспекте Стачек посетитель огрел другого стулом

В кафе в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла ссора, в результате которой мужчина ударил посетителя стулом. Инцидент произошел неожиданно.

Что послужило поводом конфликта между гражданами – неизвестно. Как сообщает вневедомственная охрана, кафе находится в торговом центре на проспекте Стачек.

Сотрудники полиции прибыли в заведение в связи с обращением работников заведения.

В результате произошедшего нападения, полиция задержала правонарушителя. В каком состоянии находится пострадавший – не сказано.

Ранее в GazetaSPb сообщали о драке в кафе «Учкудук», которое находится в Санкт-Петербурге. В полицию поступило сообщение, что из заведения слышны крики и выстрелы, однако, когда они прибыли на место – в заведении уже никого не было.