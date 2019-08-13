Медучреждения Петербурга подключатся к единой базе данных.

Медучреждения Петербурга подключатся к единой базе данных.
Электронные рецепты, электронные больничные и электронные медкарты ожидают жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В настоящий момент идёт подготовка к подключению медицинских учреждений Петербурга к единой базе данных в соответствие с национальным проектом «Здравоохранение».

Завершить процесс планируется в 2020-м году. Речь идёт об объединении всех существующих на сегодняшний день электронных систем медицинских учреждений в единую систему. Это, в свою очередь, позволит осуществлять контроль над их работой и оперативно передавать информацию.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, приводимых ТАСС, на сегодняшний день работа подобной системы налажена в рамках отдельных районов Петербурга. Также реализована возможность выдачи электронных рецептов и электронных больничных. Впереди — внедрение электронных медицинских карт для детей и взрослых.

Ранее GazetaSPb сообщала, что генерального директор петербургского предприятия будут судить за невыплату 25 миллионов рублей заработной платы.

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