Гендиректора будут судить за невыплату 25 млн заработной платы

Гендиректора будут судить за невыплату 25 млн заработной платы
Максимальный срок заключения по делу - 3 года заключения. Фото: pixabay.com

Обвинительное заключение по уголовному делу в адрес главы ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» было направлено в суд.

По версии следствия обвиняемый задолжал своим работникам более 25 миллионов рублей заработной платы. В качестве потерпевших выступают 96 сотрудников организации. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По ней генеральному директору грозит до 3 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Уголовное дело будет рассмотрено петербургским мировым судебным участком № 24.

Ранее GazetaSPb писала, что в правительстве города рассматривают возможность позволить летним кафе работать бессрочно.

заработная плата невыплата зарплаты прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт Фонтанной улицы в Петербурге обошёлся в 7,5 млн рублей
За семь месяцев петербуржцы сдали около 60 тонн опасных отходов
Медучреждения Петербурга подключатся к единой базе данных.
Извращенец напал на прохожую в лесополосе на Джона Рида
Гендиректора будут судить за невыплату 25 млн заработной платы
В Нижегородской области потушили «Святую Русь»
Летние кафе могут получить право на бессрочную работу
Комитет имущественных отношений Петербурга запустил районные агентства