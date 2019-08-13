Гендиректора будут судить за невыплату 25 млн заработной платы

Обвинительное заключение по уголовному делу в адрес главы ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» было направлено в суд.

По версии следствия обвиняемый задолжал своим работникам более 25 миллионов рублей заработной платы. В качестве потерпевших выступают 96 сотрудников организации. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По ней генеральному директору грозит до 3 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Уголовное дело будет рассмотрено петербургским мировым судебным участком № 24.

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