Летние кафе могут получить право на бессрочную работу

Вопрос о возможности летним кафе работать без перерыва на зиму прорабатывается в правительстве Северной столицы.

Речь идёт о том, чтобы позволить владельцам уличных кафе самостоятельно определять сроки своей работы и не убирать веранды на зиму. Тем не менее, их владельцы будут освобождены от арендной платы за то время, когда объекты не будут использоваться.

Соответствующую информацию сообщил глава Комитета имущественных отношений правительства Петербурга Валерий Калугин в интервью «Фонтанке.ру». Тем не менее, даже в случае принятия предложения, данное разрешение коснётся только некоторых территорий, которые определит правительство города. Данная мера, по мнению чиновников, поможет городу получить дополнительные налоговые поступления.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что КИО на сегодняшний день запустил четыре районных агентства по сдаче в аренду городской недвижимости.