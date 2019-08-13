Комитет имущественных отношений Петербурга запустил районные агентства

Четыре районных агентства имущественных отношений начали свою работу в Петербурге.

Как рассказали в комитете имущественных отношений Петербурга, работать вновь созданные после своего упразднения агентства будут на базе ГКУ «Имущество Петербурга».

Цель работы агентств — взаимодействие с администрациями районов, принятие заявок на аукционы по аренде объектов нежилого фонда и земельных участков, заключение сделок без торгов. В каждом из них формируется два отдела — занимающегося объектами недвижимости и участками. Кроме этого, агентства будут заниматься и сопровождением сделок, а также оказывать консультации бизнесу по вопросам работы с городским имуществом.

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