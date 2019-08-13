Кена сняли с выборов в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга снял с выборов в муниципальные депутаты главу местного отделения профсоюза «Альянс учителей» Дмитрия Кена.

Кен собирался пойти на выборы в качестве самовыдвиженца и стать депутатом муниципального округа «Светлановское». В настоящее время он является муниципальным депутатом по МО «Морские ворота». В опубликованном в соцсети «Вконтакте» посте экс-кандидат сообщил, что поводом для его снятия с выборов стали записи в социальных сетях, опубликованные им ещё до начала избирательной кампании.

Тем не менее, снят с выборов Кен был именно за незаконную агитацию. Он пообещал обжаловать решение, а заодно пообещал, что вынесшая решение судья в будущем отправится в тюрьму.

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