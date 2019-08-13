За семь месяцев петербуржцы сдали около 60 тонн опасных отходов

За семь месяцев петербуржцы сдали около 60 тонн опасных отходов
С января 2019 года в Петербурге собрано 40,5 тонн. Фото: gov.spb.ru

За последние семь месяцев 2019 года жители Северной столицы сдали более 60 тонн опасных отходов в экомобили и экобоксы. За минувший год в городе собрали 54 тонны.

Чаще всего горожане приносят батарейки и аккумуляторы. Как сообщает Комитет по благоустройству, в настоящем году список опасных отходов для приема был увеличен.

С января 2019 года в Петербурге собрано 40,5 тонн.

В Ведомстве также напомнили, что специальная переработка позволяет снизить загрязнение окружающей среды, а также повторно использовать некоторые материалы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, куда направляются отходы Петербурга после раздельного сбора. Известно, что некоторые отходы отвозят на переработку в другие регионы России.

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