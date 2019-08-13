Фитнес-центры России начнут работать по единому стандарту

Деятельность фитнес-клубов будет регулироваться законом, в связи со вступлением в силу федерального закона о профильной деятельности.
Согласно документу, фитнес-центры будут работать по единому стандарту: на работу будут приниматься только профессиональные тренеры.
Данный стандарт распространяется на все клубы России в целях обеспечения безопасности граждан. В настоящее время все больше тренеров являются самоучками.
Теперь в законе имеется понятие «фитнес-центры», а деятельность клубов будет контролироваться.
Ранее в GazetaSPb сообщали о краже вещей из шкафчика фитнес-клуба. Посетитель-вор может отправиться в колонию на пять лет. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело прокуратурой Петроградского района Петербурга.