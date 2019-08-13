Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского

Он отметил, что президент России настроен на диалог.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Владимира Путин. Дмитрий Песков подтвердил, что главы России и Украины поговорили по телефону. Он убежден, что сам факт их общения можно оценить «только позитивно, положительно». Представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда готов к диалогу, чтобы решить проблемы

Песков считает президента России прагматичным человеком, для которого важен не сам разговор, а достигнуто ли понимание сторон и удалось ли решить поставленные задачи.

Напоминаем, что Путин просил перестать обстреливать населенные пункты в Донбассе. Он также потребовал последовательной реализации минских договоренностей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Зеленский предлагает отказаться от паспорта РФ ради украинского гражданства.